La gent gran d’Albalat de la Ribera celebra la seua festa anual amb una jornada de convivència i homenatges

La tradicional celebració va reunir desenes de persones amb una cercavila, missa, dinar de germanor i el reconeixement als matrimonis que celebren les seues Bodes d’Or
L’Ajuntament va destacar el paper fonamental de les persones majors i el seu compromís amb l’envelliment actiu i la participació social
L’Associació de Jubilats, Jubilades i Pensionistes d’Albalat de la Ribera ha celebrat la seua tradicional festa anual, una de les cites més destacades del calendari social del municipi, que ha reunit desenes de persones en una jornada marcada per la convivència, els retrobaments i els homenatges.
La celebració va incloure una cercavila, una missa, un dinar de germanor i un dels moments més emotius de la jornada: el reconeixement als matrimonis que enguany celebren les seues Bodes d’Or, en homenatge a tota una vida compartida.
La festa es va completar amb música en directe, balls i un ambient festiu que va permetre als assistents gaudir d’un dia ple d’alegria, records i complicitat.
L’alcalde, junt amb regidores i regidors de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, va participar en la jornada, compartint esta celebració amb els membres de l’associació i posant en valor el paper fonamental que la gent gran continua exercint en la vida social del municipi.
Amb activitats com esta, Albalat de la Ribera continua fomentant l’envelliment actiu, la participació i la convivència entre generacions, reforçant el reconeixement a les persones majors com una part essencial de la identitat i la història del poble.