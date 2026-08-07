Silla celebra el dia gran de les Festes del Santíssim Crist amb tradició, música, danses i pólvora

Silla ha viscut una de les jornades més esperades de les Festes del Santíssim Crist, una celebració que ha omplit els carrers del municipi de tradició, música, devoció i espectacles pirotècnics.
La jornada ha començat amb la cercavila de l’Agrupació Musical La Lírica, que, junt amb les autoritats municipals, ha recorregut els carrers de la població per a arreplegar les Cambreres del Crist, Lucía Martínez Calatayud i Marianela Tormo Barrio, acompanyant-les fins a l’Església de Nostra Senyora dels Àngels.
Al temple s’han celebrat la solemne missa en honor a la Mare de Déu dels Àngels i, posteriorment, la solemníssima missa dedicada al Santíssim Crist, actes religiosos que han reunit nombrosos fidels, representants municipals i les Cambreres del Crist.
La cultura popular també ha sigut protagonista amb les tradicionals Danses de Silla, que han recorregut els carrers per on posteriorment transcorre la processó. Els veïns han pogut gaudir dels Gegants, els Nans, la Dansa dels Arquets, la Dansa dels Porrots, el Ball de les Cintes, el Ball de la Magrana i la tradicional Dansa de la Moma, interpretades per diferents col·lectius i entitats del municipi.
Després dels actes religiosos, la Dansa dels Porrots, a càrrec de l’Escola Municipal de Porrots i del grup de la Falla Port de Silla, ha precedit una de les cites més esperades de la festa: la mascletà disparada per la Pirotècnia Ferrández a l’avinguda de Gandia.
Ja entrada la nit, la pólvora ha tornat a ser protagonista amb la mascletada nocturna, també a càrrec de Pirotècnia Ferrández i encesa per les Cambreres del Santíssim Crist. L’espectacle va posar el punt final a una intensa jornada festiva després del Dance Show, reunint centenars de veïns i visitants en un final carregat de llum, so i emoció.
Les Festes del Santíssim Crist continuen consolidant-se com una de les celebracions més arrelades de Silla, combinant la tradició religiosa, el patrimoni cultural, la música i la participació de les entitats locals.