Alberic obri les inscripcions per a l’Escoleta de Setembre 2026

El servei facilitarà la conciliació familiar del 31 d’agost al 8 de setembre abans de l’inici del curs escolar.
Les inscripcions es poden formalitzar a l’Ajuntament d’Alberic amb un cost de 20 euros.
L’Ajuntament d’Alberic, a través del Pla Corresponsables, ha posat en marxa una nova edició de l’Escoleta de Setembre, un servei destinat a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar abans de l’inici del curs escolar 2026-2027.
L’activitat es desenvoluparà al CEIP Rafael Comenge els dies 31 d’agost i 1, 2, 3, 4, 7 i 8 de setembre, oferint una alternativa per a les famílies durant els dies previs a la tornada a les aules.
Les inscripcions ja es poden realitzar a l’Ajuntament d’Alberic. El preu és de 20 euros i el pagament s’efectuarà amb targeta bancària en les dependències municipals.
L’Ajuntament ha recordat que tota la informació sobre el servei està disponible a través dels canals municipals.