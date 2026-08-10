LA UNIÓ alerta que la Comunitat Valenciana perd més de 7.100 sol·licitants de la PAC en tres anys i lidera la caiguda a Espanya

L’organització agrària denuncia una reducció del 17,56% dels sol·licitants des de 2023 i la pèrdua de més de 30.800 hectàrees declarades
LA UNIÓ reclama una PAC 2028-2034 centrada en mantindre els llauradors i ramaders i garantir la rendibilitat de les explotacions
LA UNIÓ Llauradora i Ramadera alerta de la pèrdua continuada de llauradors, ramaders i superfície agrària dins del sistema d’ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) a la Comunitat Valenciana.
Segons les dades de les últimes campanyes, el nombre de sol·licitants ha passat de 40.764 en 2023 a 33.607 en 2026, fet que representa 7.157 sol·licitants menys en només tres anys i una reducció acumulada del 17,56%.
L’evolució ha sigut constant durant el període actual de la PAC 2023-2027: 40.764 sol·licitants en 2023, 37.476 en 2024, 35.287 en 2025 i 33.607 en 2026. D’esta manera, pràcticament un de cada sis sol·licitants valencians que figuraven en la PAC en 2023 ja no ho fa enguany.
La Comunitat Valenciana registra, a més, la major caiguda percentual de sol·licitants de tota Espanya, per davant de Navarra, La Rioja i Catalunya. En el conjunt de l’Estat, el descens ha sigut del 9,53%, en passar de 622.404 a 563.095 sol·licitants.
Per a LA UNIÓ, esta diferència evidencia que la situació valenciana no pot explicar-se únicament per la tendència general de concentració d’explotacions o reducció de perceptors, sinó que respon també a factors específics que cal analitzar i corregir.
Més de 30.800 hectàrees menys
La superfície agrària declarada en la PAC també ha disminuït de manera significativa. En 2023 ascendia a 435.120 hectàrees, mentre que en 2026 s’ha situat en 404.263 hectàrees.
Això representa una pèrdua de 30.857 hectàrees, un 7,09% menys en tres anys. Segons l’organització agrària, la Comunitat Valenciana també encapçala la reducció percentual de superfície declarada.
LA UNIÓ considera que l’evolució d’estes dades és coherent amb problemes estructurals del sector, com l’abandó de l’activitat agrària, la falta de rendibilitat, les dificultats per a mantindre explotacions professionals i la falta de relleu generacional.
Canviar l’enfocament de la PAC
Davant d’esta situació, l’organització reclama un canvi en l’enfocament de la futura PAC 2028-2034 i defensa que les ajudes prioritzen els llauradors i ramaders professionals i actius.
Entre les seues propostes, planteja adaptar els pagaments a la realitat de l’agricultura mediterrània, reforçar el pagament redistributiu cap a les explotacions professionals i familiars i establir un règim simplificat per als xicotets perceptors, especialment els que reben menys de 5.000 euros, amb menys burocràcia i càrregues administratives.
També reclama un tractament específic per a l’agricultura mediterrània, els cultius permanents i els secans mediterranis.
LA UNIÓ considera que la negociació de la futura PAC no hauria de centrar-se únicament en la quantitat de recursos assignats a cada territori, sinó en garantir la continuïtat de les explotacions i de la superfície agrària productiva.
L’organització agrària defensa així una PAC “menys preocupada per conservar repartiments històrics i molt més orientada a conservar llauradors, ramaders i superfície agrària productiva” i conclou que la Comunitat Valenciana no necessita només mantindre el seu finançament de la PAC, sinó una política agrària que permeta mantindre els seus llauradors i ramaders.