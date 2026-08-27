Agricultura aprova 67 programes operatius amb 41,9 milions d’euros per a impulsar el sector hortofructícola valencià

La Generalitat destina ajudes europees per a millorar la competitivitat, la sostenibilitat i la comercialització de fruites i hortalisses
Les 67 organitzacions de productors agrupen prop de 32.800 agricultors i comercialitzen més de 1.064 milions d’euros
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha aprovat 67 programes operatius de les Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH) de la Comunitat Valenciana per a 2026, amb una dotació de 41,9 milions d’euros finançada pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA).
Estes ajudes permetran desenvolupar inversions destinades a reforçar la competitivitat, la modernització i la sostenibilitat del sector hortofructícola valencià, un dels pilars de l’agricultura de la Comunitat Valenciana.
El conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, ha destacat que les organitzacions de productors són una ferramenta clau per a enfortir el sector, ja que permeten concentrar l’oferta, optimitzar recursos i afrontar amb més garanties els reptes d’uns mercats cada vegada més exigents.
Les 67 OPFH amb programes aprovats agrupen 32.797 agricultors i comercialitzen una producció valorada en 1.064,5 milions d’euros. Els programes operatius, amb una duració d’entre tres i set anys, constituïxen el principal instrument de planificació d’estes organitzacions dins de la Política Agrària Comuna (PAC).
Inversions de 64,4 milions d’euros en 2026
Les inversions previstes per a 2026 arriben als 64,4 milions d’euros. La major part es destinarà a instal·lacions per a la comercialització de fruites i hortalisses, amb 18,2 milions d’euros; seguida de les inversions en parcel·les agrícoles, amb 12,9 milions, i de les actuacions mediambientals, que sumen 13,8 milions d’euros, més del 21 % de la inversió total.
Entre les mesures mediambientals destaquen la implantació de cobertes inertes en cultius llenyosos, l’ús d’adobs orgànics i bioestimulants, la instal·lació d’energies renovables, la millora de l’eficiència del reg i l’aplicació de tècniques de lluita biològica contra plagues i malalties.
A més, els programes inclouen inversions per a modernitzar les explotacions agràries, incorporar nova maquinària i vehicles, millorar les instal·lacions de manipulació i comercialització, reforçar la prevenció de riscos laborals, impulsar la qualitat certificada i fomentar la investigació, el desenvolupament i la innovació.
L’ajuda comunitària finança, amb caràcter general, el 50 % de les inversions, encara que pot arribar al 80 % en determinades actuacions mediambientals i d’R+D+I, i fins al 100 % en operacions de distribució gratuïta de productes destinades a persones en situació de vulnerabilitat dins de les mesures de prevenció i gestió de crisis.