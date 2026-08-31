Quart de Poblet digitalitza amb intel·ligència artificial el patrimoni històric de l’antiga fàbrica d’Aceites Andrés

El projecte permet organitzar i analitzar documents de més de set dècades d’activitat de l’emblemàtic espai industrial
L’Ajuntament preveu incorporar els fons digitalitzats al Museu Virtual per a acostar este patrimoni a la ciutadania
L’Ajuntament de Quart de Poblet continua treballant en la recuperació i posada en valor d’este emblemàtic espai industrial, construït entre 1910 i 1911 i que va mantindre la seua activitat fins a finals del segle XX.
Com a principal novetat, el projecte incorpora eines d’intel·ligència artificial que permeten organitzar i analitzar de manera més eficient tota esta informació, detectar coincidències i patrons i generar dades útils per a la investigació i la planificació de futures actuacions.
L’arxiu conserva documents de més de set dècades d’activitat i revela, fins i tot, les connexions comercials internacionals de l’empresa. Entre els documents apareixen operacions relacionades amb la importació de cacauet des de Tsingtao, a la Xina, fins al port de València durant els anys vint.
L’Ajuntament preveu continuar amb la digitalització selectiva dels fons i la seua futura incorporació al Museu Virtual de Quart de Poblet, amb l’objectiu d’acostar este patrimoni a la ciutadania.
Una iniciativa que combina història, tecnologia i investigació per a preservar i donar a conéixer una part fonamental de la memòria industrial i social de Quart de Poblet.