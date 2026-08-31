Sumacàrcer viu l’esperada entrada de Moros i Cristians

Els veïns i veïnes del municipi es bolquen en una de les celebracions més esperades de l’any
La festa manté viva una tradició que es transmet de generació en generació
Sumacàrcer ha viscut este cap de setmana un dels moments més esperats del seu calendari festiu: la tradicional entrada de Moros i Cristians, celebrada el passat 29 d’agost. Un any més, els carrers del municipi s’han omplit de música, color i ambient festiu amb una participació multitudinària del veïnat.
La celebració s’ha convertit en una de les tradicions més arrelades de Sumacàrcer, una festa que passa de generació en generació i que cada any aconseguix reunir famílies, festers i veïns al voltant d’esta cita tan especial.
La música ha tornat a tindre un paper protagonista durant l’entrada, marcant el pas de les diferents esquadres i creant una atmosfera d’emoció entre els participants i el públic. Per a molts veïns, escoltar les primeres notes de les bandes de música és un dels moments més intensos de la jornada.
Amb esta celebració, Sumacàrcer manté viva la seua tradició festiva i reafirma la importància dels Moros i Cristians com un dels principals punts de trobada de la seua ciutadania.