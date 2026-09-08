Picassent celebra el Dia de la Mare de Déu de Vallivana

Picassent viu amb devoció el dia gran de la seua patrona
La Mare de Déu de Vallivana recorre els carrers en un emotiu trasllat
El municipi de Picassent arranca este matí la jornada més esperada de les seues Festes Majors en honor a la seua patrona, la Mare de Déu de Vallivana. Després de la tradicional Missa de Campanya a l’esplanada del santuari, veïns, autoritats i col·lectius locals acompanyen la imatge en el solemne Trasllat matinal fins a la parròquia de Sant Cristòfor Màrtir.
Més enllà dels actes religiosos i el protocol, la Mare de Déu de Vallivana representa el cor i l’ànima de Picassent. Per als veïns i veïnes, la seua imatge transcendeix el simple fet devocional: és un símbol d’unió familiar, de memòria intergeneracional i de pertinència a la terra.
I és que en cada mirada a la patrona s’amaguen intencions i pregàries íntimes. La gent de Picassent li demana protecció per als malalts, salut per a la família, pau, bona collita i consell en els moments de dificultat. Al mateix temps, és a ella a qui li donen les gràcies pels moments feliços i les vivències compartides durant l’any.
El recorregut de la Mare de Déu de Vallivana a mans de la seua Colla de Portadors és una de les estampes més profundes i emotives de la festa, on l’esforç físic es converteix en un acte pur de devoció. Avançant a un pas lent, ferm i perfectament sincronitzat al compàs de la música, els portadors condueixen la patrona pels carrers principals del poble, on els veïns engalonen amb cura els seus balcons amb domassos, flors i cobrellits tradicionals per a rendir-li homenatge.
Entre el murmuri de respecte de la gent, les pregàries improvisades i els pètals de rosa que plouen des de les altures, la marea de veïns acompanya el pas fins a l’arribada a l’Ermita, on els portadors sostenen la imatge en alt davant de tot el poble en un moment de màxima emoció i coordinació, segellant així el retorn solemne de la Verge al seu santuari.
Amb l’arribada de la Verge al seu santuari i el calcinant castell de focs d’artifici il·luminant el cel de la nit, Picassent tanca una jornada inoblidable on la tradició, la fe i l’orgull de poble s’han tornat a donar la mà. La Mare de Déu de Vallivana descansa ja a la seua casa, però en el cor de tots els picassentins i picassentines roman viu el record d’un setembre més compartit en comunitat.