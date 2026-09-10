‘Ninots amb memòria’ uneix l’art faller i l’Alzheimer a Cullera

L’exposició es pot visitar a la Casa de l’Ensenyança
La iniciativa posa les persones amb malalties neurodegeneratives al centre
Cullera acull l’exposició ‘Ninots amb Memòria’, una proposta que combina la tradició fallera amb la sensibilització sobre l’Alzheimer i altres demències.
La mostra, instal·lada a la Casa de l’Ensenyança, ofereix un recorregut pels records, la identitat i la cultura local a través de l’art faller.
La iniciativa està impulsada per l’Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres Demències de Cullera (AFACU), en col·laboració amb cinc artistes fallers, i situa les persones amb malalties neurodegeneratives en el centre del procés creatiu.