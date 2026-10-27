València instal·la quatre plaques en homenatge a les víctimes de la DANA

Tres plaques s’han col·locat a les pedanies de la Torre, Castellar-l’Oliveral i Forn d’Alcedo, i una quarta al Cementeri General.
Els monuments commemoratius recorden les persones mortes en les inundacions del 29 d’octubre de 2024 i expressen el condol de la ciutat a les seues famílies.
L’Ajuntament de València ha instal·lat quatre plaques commemoratives en homenatge a les víctimes de la DANA del 29 d’octubre de 2024. Tres s’han col·locat a les portes de les pedanies de la Torre, Castellar-l’Oliveral i Forn d’Alcedo, mentre que la quarta s’ha instal·lat al Cementeri General de València.
Les plaques, elaborades en marbre, tenen com a objectiu mantindre viva la memòria de les persones que van perdre la vida a conseqüència de la catàstrofe i oferir un espai de record per a les seues famílies i per al conjunt de la ciutadania.
Els elements commemoratius incorporen la inscripció «La ciutat de València en homenatge a les víctimes de la DANA. Sempre en el nostre cor», un missatge amb què el consistori vol expressar el record permanent de la ciutat cap a les persones mortes en la tragèdia. Les plaques també transmeten el condol oficial als seus familiars i persones pròximes.
La iniciativa s’emmarca en el conjunt de mesures municipals destinades a preservar la memòria de la tragèdia, acompanyar les persones afectades i contribuir a la recuperació de les zones damnificades. La ubicació de tres de les plaques a les pedanies respon a la voluntat de mantindre viu el record en alguns dels territoris de València que van patir especialment les conseqüències de les inundacions.
Amb la col·locació d’estos quatre elements commemoratius, València incorpora nous espais de record vinculats a la vida quotidiana de la ciutat i a la memòria de les víctimes de les inundacions del 29 d’octubre de 2024.