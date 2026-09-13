Alginet posa a la venda les samarretes de la Marxa Run Càncer

Les samarretes es podran adquirir al Mercat Cobert des del 28 de setembre
La marxa se celebrarà el 17 d’octubre amb eixida des de la plaça de la Constitució
L’Ajuntament d’Alginet informa que a partir del dilluns 28 de setembre es posaran a la venda les samarretes de la Marxa Run Càncer Alginet al Mercat Cobert.
La venda estarà disponible de dilluns a dijous, de 17.00 a 20.00 hores, i els divendres, de 9.30 a 13.00 hores.
La marxa se celebrarà el 17 d’octubre, a les 17.30 hores, amb eixida des de la plaça de la Constitució.