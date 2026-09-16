La Generalitat posa el focus en la demanda per combatre l’explotació sexual

La Generalitat reforça la seua lluita contra el tràfic sexual de dones amb una nova campanya de conscienciació.
Amb el lema ‘La prostitució viu ací’, el Consell vol alertar sobre una realitat que, segons la vicepresidenta primera i consellera d’Igualtat, Susana Camarero, està més a prop del que es pensa.
La campanya posa el focus especialment en la demanda de prostitució com una de les causes de l’explotació sexual. Camarero ha defensat una posició de tolerància zero davant d’esta forma de violència i ha insistit en la necessitat de previndre, detectar i denunciar possibles situacions de tràfic.
La iniciativa alerta també sobre el trasllat de la prostitució a pisos, espais on les víctimes poden quedar més invisibilitzades i on resulta més difícil detectar possibles casos d’explotació.
La campanya compta amb 12.000 cartells, que es distribuiran en instituts, centres de salut, hospitals, universitats i ajuntaments. També inclou falques radiofòniques i vídeos en valencià, castellà i anglés, així com continguts específics per a xarxes socials.
La Generalitat emmarca esta actuació en una estratègia més àmplia contra el tràfic sexual. Entre les mesures destaca la primera Estratègia Valenciana contra el Tràfic de Dones i Xiquetes amb Finalitats d’Explotació Sexual, dotada amb prop de 6 milions d’euros per al període 2026-2027.
També s’ha reforçat el Programa Alba, destinat a l’atenció integral de dones víctimes d’explotació sexual en contextos de prostitució i tràfic. El seu finançament ha augmentat més d’un 35%, fins a superar els 3,5 milions d’euros per al període 2025-2027.
L’any passat, el programa va atendre més de 6.000 dones a la Comunitat Valenciana.
La vicepresidenta ha assegurat que el Consell continuarà reforçant els recursos professionals i assistencials, la coordinació i la formació dels qui treballen en primera línia, amb l’objectiu de protegir, acompanyar i oferir oportunitats de recuperació i autonomia a les víctimes, al mateix temps que es combat la demanda i l’explotació sexual.