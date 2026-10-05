L’Ajuntament d’Alzira aprova ajudes per als agricultors després del brusc oratge

Les ajudes arriben després dels episodis de vent, pluja, reventó tèrmic i pedra que han afectat els cultius
Les peticions inclouen mesures relacionades amb l’IRPF, les assegurances i el combustible agrari
L’Ajuntament d’Alzira ha aprovat una moció consistent en una sèrie d’ajudes per als agricultors, arran dels episodis meteorològics de vent, pluja, reventó tèrmic i pedra que han afectat els seus cultius durant les últimes setmanes.
Algunes de les peticions estan relacionades amb l’IRPF, les assegurances o el combustible agrari.