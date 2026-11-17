València reconeix la trajectòria i l’experiència de 50 dels seus veïns i veïnes més longeus.
L’Ajuntament ha celebrat este dimarts un homenatge a les persones centenàries al Saló de Cristall de la Casa Consistorial, en el marc de la 43a Setmana de les Persones Majors.
L’acte ha servit per a posar en valor tota una vida d’experiències, treball, esforç i vivències que formen part de la història dels barris i de la ciutat.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha destacat la importància d’esta generació i el llegat que transmet a les noves generacions.
Catalá també ha volgut reconéixer el paper de les famílies i de les persones cuidadores que acompanyen els majors en el seu dia a dia.
La 43a Setmana de les Persones Majors continuarà fins al divendres 20 de novembre amb una programació que combina cultura, activitats saludables i trobades intergeneracionals.
Entre les propostes destaquen activitats educatives entre iaios i nets, visites culturals, una trobada saludable al Jardí del Túria, un concert de la Banda Simfònica Municipal i un ball amb música en directe per a posar el punt final a cinc dies dedicats a reconéixer el paper de les persones majors en la societat.