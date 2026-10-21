El TSJCV dona la raó a l’Ajuntament de Sueca i avala l’IBI de 2025

El tribunal revoca la sentència de primera instància i considera legal la modificació de l’ordenança fiscal que va permetre l’increment de l’impost
El govern local defensa que la pujada era necessària per a garantir els serveis municipals després d’heretar un consistori amb dificultats econòmiques
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha donat la raó a l’Ajuntament de Sueca en el recurs d’apel·lació presentat contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de València, que havia qüestionat la modificació de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i l’aplicació de l’increment corresponent a l’exercici de 2025.
La resolució del TSJCV revoca la sentència de primera instància i avala l’actuació municipal en relació amb l’aplicació de l’IBI. El tribunal considera que l’Ajuntament té autonomia per a fixar el tipus de gravamen dins dels límits legals i que no cal justificar en l’ordenança per què s’ha optat per incrementar l’impost en lloc d’aplicar altres mesures per a reduir el dèficit.
La sentència també assenyala que l’expedient administratiu incloïa un informe tècnic que justificava l’increment. D’esta manera, el tribunal estima el recurs d’apel·lació presentat pel consistori i desestima el recurs contenciós administratiu que havia originat la resolució inicial.
Per al govern municipal, este pronunciament confirma que la modificació de l’ordenança fiscal es va tramitar d’acord amb la legalitat i que l’IBI de 2025 es va aplicar conforme a la normativa aprovada. La primera sentència havia anul·lat la modificació i havia generat incertesa entre els contribuents, però no era ferma i l’Ajuntament va recórrer la decisió davant del TSJCV.
El govern reclama una rectificació a l’oposició
L’equip de govern de Sueca ha lamentat la situació generada durant els últims mesos i considera que alguns missatges de membres de l’oposició van crear entre la ciutadania l’expectativa que els imports pagats per l’increment de l’IBI havien de ser retornats.
Segons el govern local, després de la sentència de primera instància es van difondre crides perquè els contribuents reclamaren la devolució de l’increment. L’executiu municipal respecta el dret de l’oposició a criticar les decisions del govern, però considera que presentar la devolució com una possibilitat ja reconeguda va ser una actuació precipitada.
Amb la nova resolució judicial, el govern municipal reclama que es corregisca la informació que, segons sosté, ha generat confusió entre els contribuents. El consistori defensa que la sentència no avala la devolució de l’increment, sinó que confirma la legalitat de l’aplicació de l’IBI de 2025.
L’Ajuntament defensa la necessitat econòmica de la pujada
L’Ajuntament de Sueca ha mantingut durant tot el procediment que la modificació de l’IBI responia a les necessitats econòmiques del municipi i que s’havia aprovat seguint el procediment legal corresponent.
Per al govern local, la resolució del TSJCV permet tancar una controvèrsia que havia generat dubtes entre els contribuents. L’executiu considera que no hi havia cap irregularitat en l’aplicació de l’impost que justificara presentar la devolució com un fet garantit.
«La nostra obligació és governar amb responsabilitat, defensar els interessos de Sueca i complir la legalitat. Ho vam fer quan vam aprovar la modificació de l’IBI, ho vam defensar davant dels tribunals i ara el TSJCV ens dona la raó», ha assenyalat l’equip de govern.
El consistori manté que l’increment es va adoptar per a poder continuar prestant els serveis que demana la ciutadania després d’heretar un Ajuntament amb dificultats econòmiques.