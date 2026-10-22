Alginet uneix comerç i festa amb la Fira SOC

La Fira SOC d’Alginet unirà comerç, gastronomia i activitats del 23 al 25 d’octubre
La plaça i el Mercat Cobert reuniran els negocis i les associacions locals durant tres dies d’activitats per a tots els públics
Els comerços oferiran novetats i descomptes, mentre que els Festers 2027 s’encarregaran de la gastronomia amb tapes i begudes a preus populars
La Regidoria de Comerç d’Alginet ja ho té tot a punt per a una nova edició de la Fira SOC. Una cita molt esperada i arrelada al poble, que enguany se celebrarà del 23 al 25 d’octubre, coincidint amb el Dia del Comerç Local.
I és que, durant tres dies, la plaça i el Mercat Cobert es convertiran en el gran punt de trobada del comerç i de les associacions del municipi. L’objectiu és clar: donar visibilitat als negocis d’Alginet i recordar la importància de comprar a casa, un gest que dona vida al poble i activa la nostra economia.
A les parades, els comerços aprofitaran per a mostrar les seues novetats i oferiran grans descomptes als visitants. I per a acompanyar les compres, tampoc hi faltarà la millor gastronomia: els Festers 2027 seran els encarregats d’oferir tapes i begudes a preus populars durant tota la fira.
A més, tal com ha explicat la regidora de Comerç, Andrea Calatayud, s’ha preparat un programa extens d’activitats per a tots els públics. La fira arrancarà el divendres amb l’actuació de la Muixeranga i un tardeig amb el DJ Marc Galan. Dissabte la jornada començarà amb una masterclass de Barre, ball infantil, torneig de truc i parxís, tallers i ioga, i continuarà de vesprada amb una desfilada de moda i actuació de flamenc. I per a tancar el cap de setmana, diumenge hi haurà classes de salsa i bachata per als més menuts i un espectacle de màgia.
Tot un cap de setmana de festa, ambient i dinamisme per a gaudir de la Fira SOC i donar suport al comerç d’Alginet.