Benifaió celebra l’Octubre Rosa amb activitats solidàries contra el càncer

La Junta Local contra el Càncer organitza recaptacions, un taller de relaxació i ioga oncològic i un outlet solidari per a donar suport a la investigació i la lluita contra la malaltia
La programació culminarà amb el sopar solidari del 6 de novembre al Hogar de Jubilados y Pensionistas
La Junta Local contra el Càncer de Benifaió celebra este mes la campanya solidària ‘Octubre Rosa’, amb una programació d’activitats destinades a recaptar fons per a la lluita contra esta malaltia, coincidint amb el Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Mama, que es commemora cada 19 d’octubre.
La plaça Major de Benifaió ha acollit els dijous 15 i 22 d’octubre diverses taules de recaptació solidària. A més, el dimarts 27 d’octubre, a les 18.30 hores, el saló d’actes del Consell Agrari Municipal serà l’escenari d’un taller oncològic de relaxació i ioga, a càrrec de Sowelum.
La iniciativa busca implicar la ciutadania en la lluita contra el càncer i mantindre el compromís solidari del municipi amb les persones afectades per la malaltia.
Un outlet solidari per primera vegada a la plaça Major
Els dies 23 i 24 d’octubre, la plaça Major acollirà per primera vegada un outlet solidari, amb la venda de samarretes, complements i una àmplia varietat de productes. La recaptació es destinarà a donar suport a la lluita contra el càncer.
Esta activitat s’incorpora a la programació anual de la Junta Local contra el Càncer amb la voluntat de sumar noves iniciatives solidàries i afavorir la participació veïnal.
El sopar solidari serà el 6 de novembre
Una de les cites més participatives de la campanya serà el sopar solidari contra el càncer, que se celebrarà el divendres 6 de novembre, a les 21.30 hores, al Hogar de Jubilados y Pensionistas.
L’acte reunirà veïns i veïnes de Benifaió en una trobada solidària que cada any compta amb una destacada participació i que permet recaptar fons per a continuar donant suport a la lluita contra esta malaltia.