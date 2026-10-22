La Generalitat activa les obres d’urgència a Xeraco i la Safor per a reparar les depuradores i camins afectats per la DANA

La Generalitat activa un pla d’urgència per a reparar 29 depuradores i camins rurals afectats per la dana Adam a la Safor i la Marina Alta.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat des de Xeraco l’inici dels treballs de recuperació de les infraestructures de sanejament i depuració danyades per la dana Adam a les comarques de la Safor i la Marina Alta.
Per a fer front a aquestes incidències i restablir el servei com més prompte millor, el Consell ha mobilitzat un dispositiu d’emergència conformat per 106 efectius tècnics i d’explotació, distribuïts entre les dues províncies. La Generalitat també prestarà assistència directa als municipis que no puguen assumir la reconstrucció de les seues depuradores municipals.
Més enllà del sanejament, el cap del Consell ha destacat la gran inversió econòmica ja mobilitzada per a reparar els danys immediats i recuperar els camins rurals en plena collita.
Paral·lelament, des de la Generalitat ja es preparen les línies d’actuació cap al futur per a reforçar les infraestructures i previndre nous episodis, amb mesures que inclouen el repartiment gratuït de tractaments fitosanitaris per a salvar més d’un milió d’arbres i la pròxima aprovació d’un paquet d’ajudes directes per al sector agrari i ramader.
La carrera contra el relotge continua ara en els camps i les infraestructures, mentre les primeres ajudes ja estan en marxa per a evitar que el temporal torne a paralitzar la Comunitat.