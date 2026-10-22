Alzira inverteix més de 22.800 euros en la prevenció d’incendis forestals a Valletes i el Racó

L’Ajuntament completa dos actuacions per a millorar els accessos dels vehicles d’emergència i reduir el risc de foc en zones d’interfície urbana i forestal
Les obres han comptat amb una subvenció de 20.193 euros i una aportació municipal de més de 2.600 euros
L’Ajuntament d’Alzira, a través del Servei d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ha completat dos actuacions estratègiques de prevenció d’incendis forestals a les zones de Valletes i el Racó, incloses en el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) del municipi.
Els treballs han suposat una inversió total de 22.837,53 euros, IVA inclòs, i s’emmarquen en les línies d’ajudes del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal de la Generalitat Valenciana. Les intervencions tenen com a objectiu reduir el risc d’incendi en punts crítics del terme municipal i millorar la protecció de la ciutadania i dels nuclis habitats.
La primera actuació ha consistit en la reparació de la pista forestal de Valletes i el manteniment de la faixa auxiliar. Esta infraestructura, de 2.218 metres de longitud, connecta els nuclis habitats de Valletes de Bru i Valletes de Gallo i presentava un ferm molt deteriorat en el tram central, fet que dificultava el pas segur dels vehicles d’extinció.
Per a millorar-ne les condicions, s’han executat treballs de refinament, anivellament, reg, compactació i aportació de saorra, a més del manteniment de la faixa auxiliar. Estes tasques faciliten l’accés dels mitjans d’emergència i contribuïxen a reduir l’erosió provocada per l’aigua.
Treballs de desbrossament i autoprotecció al Racó
La segona intervenció s’ha desenvolupat en una extensa zona verda de titularitat municipal situada al centre de la urbanització del Racó. Els treballs s’emmarquen en les mesures d’autoprotecció de les urbanitzacions amb risc d’incendi forestal, impulsades després de l’aprovació d’una ordre d’execució col·lectiva per part de la Junta de Govern Local.
A causa de l’elevada densitat de vegetació, s’ha dut a terme una actuació de condicionament i aclarida per a reduir la càrrega de combustible vegetal i augmentar la distància de seguretat entre la vegetació i els edificis.
Els treballs han seguit els criteris tècnics de l’annex XI del TRLOTUP, amb la reducció de la cobertura de l’estrat arbustiu per davall del 10% i de l’arbratge per davall del 40%. També s’ha eliminat el contacte de la vegetació amb els edificis, establint una separació mínima de tres metres, s’han podat els arbres fins als tres metres d’alçària i s’han retirat els residus combustibles.
Les característiques del terreny, amb molta pedra, zones de difícil accés i pendents superiors al 30%, han obligat a executar tots els treballs manualment, amb motodesbrossadores i retirada del material vegetal.
Una part de la inversió s’ha cobert amb fons municipals
El cost total de les dos actuacions ha sigut de 22.837,53 euros, una quantitat superior a la subvenció concedida per la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, que finalment s’ha fixat en 20.193,15 euros.
La diferència, de 2.644,38 euros, ha sigut assumida amb fons propis de l’Ajuntament d’Alzira per a garantir la correcta finalització dels treballs.
Amb estes intervencions, el consistori reafirma el seu compromís amb la seguretat de la ciutadania, la prevenció activa d’incendis en les zones d’interfície urbana i forestal i el compliment dels objectius establits en el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals.