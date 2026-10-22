Torrent transformarà la pedrera de la Serra Perenxisa en una bassa de laminació contra les inundacions

Torrent licita per quasi 300.000 euros el projecte per a convertir l’antiga pedrera de la Serra Perenxisa en una bassa de laminació.
La infraestructura aprofitarà la capacitat de la pedrera per a retindre l’aigua del barranc de l’Horteta i reduir el risc d’inundacions.
L’Ajuntament de Torrent ha aprovat per urgència la licitació de la redacció del projecte per a convertir l’antiga pedrera de la Serra Perenxisa en una bassa de laminació que permeta retindre temporalment l’aigua del barranc de l’Horteta durant episodis de pluges torrencials.
El contracte té un pressupost de quasi 300.000 euros, finançats amb fons europeus. La iniciativa naix de l’experiència de la DANA d’octubre de 2024, quan la pedrera va arribar a emmagatzemar aproximadament 2,7 milions de metres cúbics d’aigua. El projecte preveu adequar este espai per a reduir l’impacte de futures avingudes, a més de recuperar l’entorn natural, retirar residus i afavorir la revegetació.
L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha destacat la importància d’anticipar-se a futures emergències i aprofitar la capacitat natural de la pedrera per a reforçar la protecció de la ciutadania. La redacció del projecte tindrà un termini previst de quatre mesos i definirà les actuacions necessàries per a garantir la seguretat hidràulica i ambiental de l’espai.