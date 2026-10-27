Alzira incorpora un mòdul de contractes per a reforçar la transparència municipal

L’eina permet consultar els contractes municipals des de 2022, amb informació sobre els imports d’adjudicació, els licitadors i les empreses adjudicatàries.
El nou apartat està disponible al Portal de Transparència i facilita l’accés a les dades de contractació pública de manera clara, estructurada i accessible.
L’Ajuntament d’Alzira ha incorporat a la seua web municipal un nou mòdul de contractes per a facilitar a la ciutadania la consulta de la contractació pública. L’eina, integrada en el Portal de Transparència, permet accedir a les dades econòmiques dels contractes municipals des de l’any 2022.
El mòdul està dissenyat per a ordenar, consultar i analitzar la informació relativa a la contractació municipal. Mitjançant gràfics, taules i diferents referències, ofereix una visió estructurada dels expedients i facilita la interpretació de les dades.
La regidora d’Innovació, Andrea Vinyes, ha destacat que «esta nova funcionalitat representa un pas endavant en el compromís de l’Ajuntament d’Alzira amb el govern obert i la transparència real», ja que permet consultar de manera senzilla com es gestionen els recursos públics en matèria de contractació.
La ferramenta centralitza la informació dels contractes formalitzats i permet consultar aspectes com el tipus de contracte, el procediment de licitació, l’estat de tramitació, el pressupost base, l’import d’adjudicació, els licitadors participants i l’empresa adjudicatària.
A més de reunir les dades en un únic espai, el sistema les presenta de manera que en facilita l’anàlisi i la comprensió, afavorint el control ciutadà sobre la gestió dels recursos públics.
Vinyes ha afegit que l’objectiu és «continuar avançant cap a una administració més accessible, clara i moderna, que facilite la participació i la confiança de la ciutadania en la gestió municipal».
Amb la posada en marxa d’este mòdul, l’Ajuntament d’Alzira continua avançant en la modernització administrativa i en la transparència, mitjançant eines digitals que milloren l’accés a la informació pública i contribueixen a la rendició de comptes i al govern obert, en línia amb els objectius de l’Agenda 2030.
Com es pot accedir al mòdul de contractes?
La ciutadania pot consultar la informació a través de dos vies: