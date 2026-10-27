Benifaió oferix un servici gratuït de trasllat al cementeri per Tots Sants

El servei estarà disponible l’1 de novembre, de 9.00 a 14.00 hores, amb huit parades repartides pel nucli urbà.
El cementeri municipal ampliarà l’horari d’obertura fins a les 18.00 hores i acollirà la missa i l’oració pels difunts el dia de Tots Sants.
L’Ajuntament de Benifaió ha anunciat el dispositiu especial amb motiu de la festivitat de Tots Sants, que inclou un servici gratuït de trasllat al Cementeri Municipal el pròxim 1 de novembre, de 9.00 a 14.00 hores.
El transport comptarà amb huit parades distribuïdes pel nucli urbà: la plaça Amèrica, la rotonda Tropicana, l’avinguda Caixa d’Estalvis, el carrer Nou, el carrer Alginet, la plaça de la Immaculada, el carrer Buenavista i el mateix Cementeri Municipal.
A més, el consistori ha ampliat l’horari d’obertura del cementeri perquè els veïns i veïnes puguen netejar les làpides i visitar els seus éssers estimats durant els dies previs a la festivitat. Des del dimarts 27 d’octubre fins al diumenge 1 de novembre, el recinte obrirà de manera ininterrompuda, de 9.00 a 18.00 hores.
Com és tradició, la corporació municipal presidirà l’eucaristia i l’oració pels difunts l’1 de novembre, a les 12.30 hores, al cementeri. Durant l’acte, l’Ajuntament també oferirà una corona en memòria de les persones difuntes.