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Clàudia Gomis i Maria Benedito, proclamades Falleres Majors d’Alzira 2027

L’acte oficial va confirmar el nomenament de les màximes representants de les Falles d’Alzira per al pròxim exercici.

Les dos protagonistes van expressar la seua il·lusió i agraïment per representar la ciutat i el món faller fins a març de 2027.

Alzira ja té oficialment les seues Falleres Majors per a 2027. En primer lloc, es va nomenar Maria Benedito Iborra com a Fallera Major Infantil d’Alzira 2027. L’alcalde de la ciutat va donar lectura a l’acta de nomenament i en va ratificar l’aprovació, en un moment solemne que va donar pas a la imposició de la banda acreditativa.

Amb la veu emocionada, Maria va dirigir unes paraules plenes d’il·lusió i agraïment, en què va expressar l’orgull de representar tots els xiquets i xiquetes d’Alzira i de viure intensament cada acte de les pròximes Falles.

Tot seguit, l’alcalde va proclamar Clàudia Gomis Sanmartín com a Fallera Major d’Alzira 2027 i reina de les festes patronals. La imposició de la banda va estar marcada pels aplaudiments i l’emoció dels assistents, que van reconéixer en ella la il·lusió i el compromís de representar tota la ciutat davant el món faller.

Clàudia va dedicar unes paraules d’agraïment a la seua família, a la seua comissió i a totes les persones que formen part de la festa. També va destacar el valor de les Falles com a símbol d’unió, cultura i identitat per al poble d’Alzira.

Per la seua banda, l’alcalde, Alfons Domínguez, va dedicar unes paraules a les dos joves, que ja formen part de la història de la ciutat i comencen un nou camí fins a març de 2027. Domínguez les va felicitar pel nomenament i els va desitjar que gaudiren al màxim d’este exercici tan especial.

Amb esta proclamació, Alzira inicia oficialment el compte enrere cap a les Falles de 2027, que ja es comencen a respirar als carrers amb la passió i l’entusiasme que caracteritzen els fallers i les falleres de la ciutat.

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