Cullera premia el comerç local que aposta pel valencià

L’Ajuntament i la Diputació de València reconeixen els establiments que fomenten l’ús de la llengua en la retolació tradicional i en l’àmbit digital.
Ferreteria Calabuig i da Vinci Impressió & Retolació encapçalen les dues categories de la tercera edició dels guardons.
L’Ajuntament de Cullera, en col·laboració amb la Diputació de València, ha lliurat els Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local, que enguany arriben a la tercera edició. La iniciativa reconeix i incentiva l’esforç del teixit empresarial del municipi per a normalitzar i promoure la llengua pròpia, tant en la retolació tradicional com en la comunicació digital i les xarxes socials.
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, i la regidora de Promoció Econòmica, Sandra Sánchez, juntament amb la presidenta d’ACECU, Carolina Camós, van entregar anit els guardons, dividits en dues categories: retolació i material imprés, i xarxes socials i noves tecnologies.
En la categoria de retolació i material imprés, que valora la presència del valencià en rètols, cartells i papereria comercial, Ferreteria Calabuig ha aconseguit el primer premi. El segon guardó ha sigut per a Inés Llibreria Papereria, mentre que Benestar Capil·lar i L’Expressió han obtingut el tercer i el quart lloc, respectivament.
Pel que fa a la modalitat de xarxes socials i noves tecnologies, centrada en la creació de continguts i la comunicació digital en valencià, da Vinci Impressió & Retolació s’ha alçat amb el primer premi. El segon lloc ha sigut per a l’editorial Petit Editor, seguida de Cullera Motor SL, en tercera posició; Forn Signes, en quarta; i el Bar Drinks (Nou Passeig), que completa la llista de guardonats en quinta posició.
Amb estos premis, Cullera posa en valor la implicació del comerç local en la promoció del valencià i en la seua presència tant en els establiments com en els canals digitals.