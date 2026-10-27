Cullera premia l’aposta del comerç local pel valencià

L’Ajuntament de Cullera i la Diputació de València han lliurat els guardons de la tercera edició dels Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local, que reconeixen els establiments que promouen la llengua tant en la retolació tradicional com en les xarxes socials i les noves tecnologies.
En la categoria de retolació i material imprès, el primer premi ha sigut per a Ferreteria Calabuig. Inés Llibreria Papereria ha aconseguit el segon lloc, mentre que Benestar Capil·lar i L’Expressió han quedat en tercera i quarta posició, respectivament.
Pel que fa a la comunicació digital, Da Vinci Impressió i Retolació ha obtingut el primer premi, seguit de l’editorial Petit Editor i Cullera Motor. Forn Signes ha quedat en quarta posició i el Bar Drinks, del Nou Passeig, ha completat la llista de guardonats.
L’acte ha comptat amb la participació de l’alcalde, Jordi Mayor; la regidora de Promoció Econòmica, Sandra Sánchez, i la presidenta d’ACECU, Carolina Camós.
Uns premis que posen en valor el compromís del comerç local amb la promoció i la normalització del valencià en el dia a dia.