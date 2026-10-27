El camp es prepara per a prendre els carrers este dimecres amb una gran tractorada a Madrid

Agricultors i ramaders protestaran el 28 d’octubre per l’augment dels costos de producció i la falta de rendibilitat de les explotacions.
AVASAJA se suma a les reivindicacions per un gasoil agrícola més barat, una PAC amb finançament suficient i preus justos per als productors.
El sector agrari tornarà a alçar la veu este dimecres, 28 d’octubre, amb una tractorada a Madrid per a reclamar solucions davant l’augment dels costos de producció i la falta de rendibilitat de moltes explotacions. La mobilització pretén visibilitzar les dificultats que travessen agricultors i ramaders i exigir mesures urgents que garantisquen el futur del camp.
Des d’AVASAJA tenen clara la importància de participar en la manifestació i reclamar respostes a les necessitats del sector agrari, que demana condicions que permeten mantindre l’activitat i assegurar la viabilitat de les explotacions.
Entre les principals reivindicacions destaquen un gasoil agrícola amb una fiscalitat reduïda, una Política Agrària Comuna (PAC) amb finançament suficient, preus justos per als productors i una reducció de la burocràcia. A més, les organitzacions convocants reclamen més controls sobre les importacions i unes condicions de competència equitatives.
La jornada podria provocar afeccions al trànsit al centre de la capital. Mentrestant, el sector espera que la protesta servisca per a aconseguir compromisos concrets de les administracions i que les reivindicacions es traduïsquen en mesures efectives per al camp.