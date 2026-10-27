La gent major d’Alzira destaca l’èxit d’una xarrada sobre prevenció d’incendis a la llar

L’activitat ha oferit consells pràctics per a identificar riscos, adoptar hàbits segurs i saber com actuar davant d’una emergència
L’associació agraïx la col·laboració de l’Ajuntament de la Barraca d’Aigües Vives i la participació dels veterans del Consorci de Bombers de València
L’Associació de Gent Major d’Alzira ha celebrat una xarrada informativa sobre la prevenció d’incendis a la llar, una activitat que ha tingut una valoració molt positiva per part de les persones assistents. La sessió ha oferit consells pràctics i recomanacions per a millorar la seguretat a les vivendes i previndre possibles accidents domèstics.
Durant la xarrada, els veterans del Consorci de Bombers de València han compartit els seus coneixements i experiències, amb especial atenció a la importància d’adoptar hàbits segurs a casa, identificar situacions de risc i saber com actuar davant d’una possible emergència.
L’activitat ha permés acostar a les persones majors informació útil per al dia a dia, amb l’objectiu de fomentar la prevenció i augmentar la tranquil·litat i la seguretat a les seues llars.
Des de l’associació han expressat el seu agraïment a l’Ajuntament de la Barraca d’Aigües Vives i a la seua alcaldessa, Amparo Pou, per la col·laboració, el suport i la disposició per a fer possible esta iniciativa.
Així mateix, l’entitat ha agraït especialment la participació dels veterans del Consorci de Bombers de València, representats per Bernardo Mascarell, per la seua dedicació i proximitat, així com per compartir els seus coneixements amb les persones majors. La seua experiència i les explicacions oferides han sigut fonamentals per al bon desenvolupament de la sessió.
L’associació ha recordat que la prevenció és una ferramenta essencial per a evitar accidents i protegir la vida de les persones. Per això, considera imprescindible continuar promovent activitats formatives que permeten a les persones majors adquirir coneixements útils, resoldre dubtes i conéixer les mesures necessàries per a actuar amb seguretat davant de situacions de risc.
La valoració final de la iniciativa ha sigut molt positiva, tant pels coneixements transmesos com per l’oportunitat d’aprendre directament de professionals amb una àmplia experiència en la prevenció i l’actuació davant d’incendis.