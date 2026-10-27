LA UNIÓ denuncia el descontrol de las ajudes de la DANA dos anys després

L’organització agrària alerta de la falta d’informació sobre les parcel·les afectades, les reparacions pendents i els expedients sense resoldre.
Reclama un calendari detallat d’actuacions, informació individualitzada per als afectats i una coordinació efectiva entre les administracions per a garantir la recuperació del camp valencià.
Dos anys després de la DANA d’octubre de 2024, la recuperació del camp valencià continua marcada per la falta d’informació, els missatges contradictoris i la incertesa sobre les ajudes i les reparacions pendents. Així ho denuncia LA UNIÓ, que alerta que centenars de llauradors i ramaders encara desconeixen què passarà amb les seues parcel·les afectades, quan s’executaran les obres necessàries o en quin punt es troben els seus expedients.
Davant esta situació, l’organització ha remés una carta a la comissionada especial per a la DANA, Zulima Pérez, en què reclama mesures urgents per a desbloquejar els assumptes pendents i garantir una coordinació efectiva entre el Ministeri d’Agricultura, TRAGSA, el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) i la Generalitat Valenciana.
LA UNIÓ considera que l’esforç pressupostari destinat a la recuperació no pot traduir-se en expedients sense resoldre, actuacions sense calendari i agricultors que desconeixen quina resposta rebran. La falta d’informació individualitzada, adverteix, genera indefensió i posa en risc la continuïtat d’explotacions que necessiten recuperar la capacitat productiva.
La publicació d’un nou llistat de parcel·les el passat 16 d’octubre tampoc ha resolt els dubtes. Segons les queixes rebudes, alguns titulars han comprovat que s’han incorporat noves parcel·les als seus expedients, però continuen sense informació sobre altres terrenys afectats. A més, l’organització afirma que no ha trobat informació oficial sobre l’inici de la tramitació dels recursos d’alçada i que, segons la informació recaptada, estos no s’atendrien fins que es publique l’últim llistat.
També hi ha incertesa sobre la possibilitat que es publiquen noves relacions de parcel·les. LA UNIÓ assegura que alguns llauradors han rebut telefonades de TRAGSA per a oferir-los la reparació de terrenys inclosos en els llistats, amb el missatge que no se’n publicaran més. Esta situació genera dubtes entre els productors que encara tenen parcel·les afectades sense resposta.
Un altre problema afecta els llauradors que han avançat amb recursos propis la reparació de parcel·les, camins, instal·lacions o infraestructures de reg per a reprendre l’activitat. Alguns temen que acceptar ara una intervenció de TRAGSA puga impedir-los cobrar les ajudes corresponents als treballs que ja han realitzat pel seu compte.
Per això, l’organització reclama informació oficial i per escrit sobre les parcel·les que es repararan, les que quedaran fora, les actuacions previstes i el tractament de les despeses assumides prèviament pels titulars.
La situació de les parcel·les incloses en el domini públic hidràulic també preocupa l’entitat, que demana aclarir els efectes de les delimitacions i de les possibles zones de laminació sobre la titularitat dels terrenys, l’ús agrari, les superfícies reparables, les compensacions i les vies de reclamació.
A més, LA UNIÓ recull queixes de productors que encara no han rebut els pagaments, mentre que altres persones en situacions que consideren similars sí que els han cobrat. També alerta de les dificultats dels planteristes: algunes empreses han reparat els hivernacles i han invertit per a recuperar l’activitat, mentre que altres asseguren que se’ls han denegat les ajudes o les actuacions sol·licitades.
Cinc exigències per a desbloquejar la recuperació del camp
Davant este escenari, LA UNIÓ reclama a la comissionada especial per a la DANA i a les administracions implicades cinc mesures concretes:
- Llistats complets i resolució d’expedients: publicar les relacions pendents de beneficiaris i parcel·les, aclarir si hi haurà noves actualitzacions i resoldre les al·legacions i els recursos presentats.
- Un calendari públic de les obres: detallar per municipis els treballs encomanats a TRAGSA, les actuacions pendents i la previsió d’execució.
- Un interlocutor tècnic permanent: designar una persona o unitat de referència que responga a les incidències dels llauradors i coordine les consultes amb els organismes competents.
- Claredat sobre el domini públic hidràulic: establir una resposta coordinada sobre les delimitacions de llits i les zones de laminació que afecten els terrenys agrícoles.
- Protecció dels drets dels llauradors: aplicar urgentment els criteris de força major per a salvaguardar els drets vinculats a les ajudes de la PAC i a la vinya, així com aclarir les condicions de les reparacions ja realitzades i les conseqüències d’acceptar noves intervencions.
L’organització insisteix que estes mesures requereixen una coordinació efectiva entre el Ministeri d’Agricultura, TRAGSA, el FEGA, la CHJ i la Generalitat Valenciana. Considera que no n’hi ha prou amb publicar llistats parcials o traslladar informació de manera individual i contradictòria, sinó que calen respostes oficials, procediments clars i terminis concrets.
Dos anys després, el camp continua esperant solucions
LA UNIÓ adverteix que la recuperació no es pot donar per conclosa mentre hi haja explotacions que desconeguen quines parcel·les es repararan, llauradors pendents d’una resolució o instal·lacions sense una solució definitiva.
La falta de certeses continua condicionant les inversions, la planificació de les campanyes i la viabilitat de nombroses explotacions. Per a l’organització, la reconstrucció s’ha de mesurar per les solucions que arriben efectivament al camp, i no únicament pels pressupostos anunciats o les actuacions previstes sobre el paper.
Per això, reclama a la comissionada especial per a la DANA una resposta coordinada i urgent que permeta tancar els expedients pendents, aclarir els dubtes i garantir que cap persona afectada es quede sense una resposta motivada.
El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, considera que «els llauradors i ramaders damnificats ja han suportat dos anys de pèrdues, tràmits i incertesa. Ara necessiten solucions, terminis i responsabilitats clares per a poder recuperar les seues explotacions i mirar al futur amb garanties».