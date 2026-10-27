Sanitat incorpora la vacuna contra el meningococ B als 12 anys per a previndre la meningitis i la sèpsia

La Conselleria de Sanitat actualitza el calendari de vacunació amb una dosi de reforç per als adolescents vacunats durant la infància i la possibilitat d’iniciar la pauta per a aquells que no l’hagen rebuda.
La nova resolució també amplia la vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) fins als 25 anys i estén la protecció contra el virus respiratori sincitial (VRS) a més persones adultes amb un risc molt elevat.
La Conselleria de Sanitat ha incorporat la vacunació sistemàtica contra el meningococ B als 12 anys amb l’objectiu de reforçar la protecció dels adolescents davant d’una infecció poc freqüent, però que pot evolucionar ràpidament i provocar conseqüències molt greus.
La mesura s’ha establit mitjançant una resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), que actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques al llarg de la vida i entra en vigor este dimecres. La seua aplicació es durà a terme d’acord amb els protocols i les instruccions de la Direcció General de Salut Pública.
Fins ara, el calendari incloïa la vacunació contra el meningococ B durant la primera infància, amb dosis als 2, 4 i 12 mesos. Amb esta modificació, la protecció s’estén també als 12 anys per a reforçar la immunització en una etapa en què la protecció adquirida durant la infància pot haver disminuït.
La malaltia meningocòccica invasiva està causada pel bacteri Neisseria meningitidis i pot manifestar-se principalment en forma de meningitis o sèpsia. Encara que la incidència és relativament baixa, representa un problema important de salut pública per la gravetat i la rapidesa amb què pot evolucionar. En alguns casos, pot posar en perill la vida en qüestió d’hores i deixar seqüeles permanents, com ara pèrdua d’audició, alteracions neurològiques, lesions cutànies greus o amputacions.
A Espanya, el meningococ del serogrup B continua sent el principal responsable dels casos de malaltia meningocòccica invasiva. Per això, la nova mesura busca reforçar la protecció individual durant l’adolescència.
Els adolescents que ja hagen rebut la vacuna durant la infància rebran una dosi de reforç als 12 anys. Aquells que no hagen sigut vacunats podran iniciar la pauta corresponent, d’acord amb les recomanacions vigents i la fitxa tècnica de la vacuna utilitzada.
Esta protecció se suma a la vacunació que ja s’administra als 12 anys contra els meningococs dels serogrups A, C, W i Y.
La vacunació contra el VPH s’amplia fins als 25 anys
La revisió del calendari inclou també l’ampliació de la vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) fins als 25 anys. La mesura preveu la captació dels homes nascuts entre 2001 i 2010 i la vacunació de rescat de les dones no vacunades fins a esta edat.
El VPH és una infecció molt freqüent relacionada amb diversos tipus de càncer i altres malalties. Està implicat en pràcticament tots els casos de càncer de coll uterí i també pot causar tumors d’anus, penis, vulva, vagina i orofaringe, a més de berrugues genitals.
L’ampliació permetrà oferir noves oportunitats de protecció a joves que no van rebre la vacuna en les edats previstes inicialment. El calendari manté, a més, la vacunació sistemàtica d’una dosi contra el VPH als 12 anys, tant per a xiquetes com per a xiquets.
Més protecció contra el virus respiratori sincitial
La tercera novetat és l’ampliació de la vacunació contra el virus respiratori sincitial (VRS) en persones adultes amb condicions de salut que comporten un risc molt elevat. Este virus pot provocar infeccions respiratòries greus, especialment en persones majors i en pacients amb determinades malalties o situacions d’immunosupressió.
La Comunitat Valenciana ja havia incorporat esta vacunació per a persones de 60 anys o més residents en centres de majors i per a determinats grups de pacients trasplantats.
Amb l’actualització, la protecció s’estén a persones de 18 anys o més que presenten condicions de risc molt elevat, entre les quals hi ha:
- Receptores de trasplantaments de progenitors hematopoètics o de teràpia cel·lular CAR-T.
- Persones amb trasplantament d’òrgan sòlid o incloses en llista d’espera per a rebre’n un.
- Pacients amb càncer hematològic en tractament actiu o que n’hagen rebut durant els sis mesos anteriors.
- Persones amb errors innats de la immunitat.
- Pacients amb infecció avançada pel VIH i recomptes de limfòcits CD4 inferiors a 200 per microlitre.
- Persones sotmeses a diàlisi crònica, tant peritoneal com per hemodiàlisi.
L’objectiu és reduir el risc de malaltia respiratòria greu, hospitalització i mortalitat associades al VRS entre les persones més vulnerables.
Un calendari adaptat a totes les etapes de la vida
Amb estes incorporacions, la Conselleria de Sanitat continua actualitzant el calendari de vacunació d’acord amb l’evidència científica i les necessitats dels diferents grups de població.
La prevenció de les malalties infeccioses no acaba en la infància, sinó que també requerix mesures específiques durant l’adolescència, l’edat adulta i l’envelliment.
La incorporació de la vacuna contra el meningococ B als 12 anys, l’ampliació de la protecció contra el VPH i l’extensió de la vacunació contra el VRS reforcen l’estratègia de prevenció de malalties greus al llarg de tota la vida.