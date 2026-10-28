Ajornada la presentació DOP Kaki Ribera del Xúquer per l’accident ferroviari

Els actes previstos per al dimecres dia 28 s’han hagut de cancel·lar amb motiu de l’accident ferroviari ocorregut eixe mateix matí.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tenia previst assistir a este acte de presentació, que pretenia posar en valor la importància del caqui dins del sector agrícola valencià.
Així mateix, el conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, també tenia previst assistir-hi. No obstant això, després de conéixer la notícia del tràgic accident ferroviari, els dos membres del Consell han hagut de cancel·lar els actes previstos en les seues agendes.
Com que l’accident ha ocorregut pràcticament a la mateixa hora en què estava prevista la presentació, els assistents sí que han arribat al lloc de la convocatòria. Una vegada allí, el president de Cooperatives Agroalimentàries ha informat tots els assistents de l’ajornament de l’acte. Tot seguit, s’ha convidat els presents a participar en un minut de silenci en solidaritat amb les víctimes de l’accident.
Finalment, la presentació se celebrarà el pròxim dimarts, 3 de novembre, a les 12 h, tal com estava prevista inicialment per a hui.