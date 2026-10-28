Alfafar ret homenatge als veïns majors de 90 anys

El Centre Municipal de Majors d’Alfafar acull un dels actes més emotius de tot l’any: l’homenatje a les persones majors.
Darrere de l’edat, hi ha tota una vida d’esforç i compromís i és açò precissament el que es vol posar en valor des de l’Ajuntament del municipi.
Són veïns que venen d’una altra època, diferent a l’actual. Durant la seua vida, han hagut de fer front a dificultats molt greus, com la recent Dana de 2024.
És veritat allò que diuen de què l’edat només és un número.
Paqui està molt contenta i agraïx este reconeixement que li fan al seu pare.
Els familiars de Juan María ha acudit a l’event per a acompanyar-li. I ja us adelante de què la seua família no és poca cosa.
Si una cosa tenim clara és que dels majors és de qui més podem aprendre. Per açò, no hem volgut perdre l’oportunitat de què ens donen algun consell. Ja siga disfrutar…
L’acte ha sigut tot un èxit on els protagonistes han sigut ells, els major d’Alfafar. Tindre-los en compte és fonamental per a la societat.