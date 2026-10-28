Algemesí ret homenatge als voluntaris de la riuada amb el quadre Resignación después de la Dana

Algemesí no s’oblida de la tragèdia que fa dos anys va acabar amb la vida de moltes famílies valencianes. L’art, tampoc. Per açò, han fet memòria d’aquella catàstrofe.
El regidor parla de la peça que commemora el viscut en eixe negre dia. Es tracta d’un quadre que l’artista Carlos de Rosa ha pintat i donat a Algemesí. Parla d’obligació sentimental quan se li pregunta per què va dur a terme esta creació.
El missatge del quadre és ben clara: fer memòria de la tragèdia i recordar la solidaritat que es va viure als municipis valencians.
L’artista ha nomenat l’obra “Resignación después de la Dana”. Amb este nom, el pintor pretén recollir tot el dany el patiment que la riuada va ocasionar.
Amb este quadre, es remouen els sentiments dels veïns del poble, qui van haver de fer front a un dels episodis més foscos de la nostra història. Amb tot, l’homenatge també ens dona la part positiva: la resiliència dels valencians.
La Dana del 2024 va fer un canvi en la nostra Comunitat. Si alguna cosa postivia podem destacar és el gran nivell de solidaritat que hui a Algemesí encara continua present.