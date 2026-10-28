Barrachina reclama una regulació europea més àgil per a facilitar noves varietats vegetals al camp

El conseller destaca la investigació de l’IVIA per a obtindre varietats de cítrics, fruiters, arròs i hortalisses més adaptades a les necessitats dels agricultors.
La Generalitat reforça el control i la certificació de llavors i plantes destinades al cultiu, així com la protecció de la investigació i la innovació vegetal.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha defensat una regulació europea clara i àgil que facilite l’arribada de noves varietats vegetals al camp, per a aprofitar els avanços científics i millorar la producció agrícola sense renunciar a les garanties de seguretat.
Barrachina s’ha pronunciat durant la clausura de la segona edició dels Premis ANOVE a la Innovació, organitzats per l’Associació Nacional d’Obt entors Vegetals i celebrats a l’Oceanogràfic de València. En l’acte, ha reconegut la contribució de les empreses de llavors i dels investigadors al desenvolupament de varietats més adaptades a les necessitats dels agricultors.
El conseller ha assenyalat que els agricultors necessiten varietats que resistisquen millor les plagues, suporten les condicions climàtiques adverses i permeten obtindre collites de qualitat amb menys costos de producció. També ha recordat que darrere de cada nova varietat hi ha anys d’investigació, assajos i inversions.
En este context, s’ha referit al nou reglament europeu sobre tècniques genòmiques, l’aplicació general del qual està prevista per a juliol de 2028. La normativa establix un marc específic per a determinades tècniques de millora vegetal, però encara necessita el desenvolupament de disposicions que en permeten l’aplicació.
«La ciència està oferint noves ferramentes per a millorar els nostres cultius. Europa ha d’establir regles clares perquè estos avanços puguen arribar al camp sense retards administratius innecessaris i amb totes les garanties», ha afirmat Barrachina.
Investigació i protecció de les noves varietats
El conseller ha destacat el treball de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), que forma part d’ANOVE, en l’obtenció i la millora genètica de varietats de cítrics, fruiters, arròs i hortalisses. Esta tasca permet investigar cultius amb millors característiques productives i una major capacitat d’adaptació a les plagues i a les condicions climàtiques.
Esta investigació es complementa amb les funcions de control i certificació oficial de llavors i material vegetal que desenvolupa la Generalitat. Estes actuacions permeten comprovar la qualitat sanitària del material destinat a les explotacions i verificar que les varietats comercialitzades corresponen a les identificades pels seus productors.
Reconeixement a la innovació vegetal
Durant la gala, Barrachina ha entregat el Premi Experiència a Javier Bernabéu i Julián Arnedo, en reconeixement a les seues trajectòries professionals en el sector de les llavors i la millora vegetal.
Javier Bernabéu va fundar i dirigir durant trenta anys Sakata Seed Ibérica, amb seu a Alboraia, mentre que Julián Arnedo presidix Semillas Ramiro Arnedo, una empresa familiar dedicada a la investigació i el desenvolupament de varietats hortícoles.
La segona edició dels premis també ha reconegut María Neira per la seua trajectòria en salut pública i alimentació; l’investigador Lluís Montoliu, per la seua tasca científica i divulgativa; el cuiner valencià Ricard Camarena, per la seua vinculació amb el producte de proximitat, i el programa Aquí la Tierra, per la seua labor de divulgació del món rural.