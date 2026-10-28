Madrid transforma la protesta agrària en una concentració per l’accident ferroviari

La manifestació d’agricultors i ramaders prevista per a este dimecres a Madrid s’ha transformat en una concentració després de l’accident ferroviari ocorregut a la província de Toledo.
La convocatòria, que preveia la participació de centenars de tractors i milers de professionals del sector agrari procedents de diferents punts d’Espanya, tenia com a objectiu reclamar mesures urgents per a garantir la rendibilitat de les explotacions i el futur del camp.
Malgrat que molts agricultors ja havien iniciat el trajecte cap a la capital amb els seus tractors, les organitzacions convocants, ASAJA, COAG i Unió d’Unions, han decidit suspendre la marxa reivindicativa davant la gravetat de l’accident ferroviari.
En el seu lloc, s’ha celebrat una concentració amb cinc minuts de silenci en senyal de respecte i solidaritat amb les víctimes i les seues famílies. Ademés s’ha traslladat la preocupació viscuda a primer hora del matí ja que molts manifestants estaben seguint el trajecte de la linea afectada per l’accident.
A més, davant la necessitat de mantindre lliures les vies d’accés a l’estació d’Atocha, s’ha demanat als participants que faciliten la circulació en esta zona de Madrid. Els agricultors han comprés la situació i han mostrat la seua disposició a col·laborar, deixant en segon pla les reivindicacions previstes davant les circumstàncies excepcionals de la jornada.
D’esta manera, les demandes del sector agrari, centrades principalment en l’augment dels costos de producció i la falta de rendibilitat de les explotacions, hauran d’esperar a una nova convocatòria. Les organitzacions han remarcat que la suspensió de la mobilització no significa renunciar a les reivindicacions, sinó ajornar-les davant la gravetat dels fets ocorreguts.