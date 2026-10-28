Tragèdia ferroviària a Urda: la investigació s’enfoca en un possible error de control després de la col·lisió de dos trens
La tragèdia ferroviària a Toledo continua marcant l’actualitat d’esta jornada.
Els equips d’emergència continuen treballant en la zona de l’accident, mentre augmenta la preocupació per les conseqüències del sinistre i es tracta d’aclarir què ha passat.
El president del Govern, Pedro Sánchez, que ha expressat el condol als familiars de les víctimes i ha garantit que s’investigaran els fets fins a aclarir totes les responsabilitats.
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha comparegut per a donar explicacions sobre els primers indicis de la investigació. Puente ha demanat prudència i ha assenyalat que serà necessari analitzar les possibles fallades tècniques i les decisions adoptades abans de determinar les causes de l’accident.
Així es tanca una jornada tràgica a Urda (Toledo), on la col·lisió entre un AVE i un tren d’Iryo ha deixat almenys 68 víctimes mortals i desenes de ferits. Mentre els equips d’emergència continuen treballant a la zona de l’accident, les investigacions de la Guàrdia Civil i de la CIAF se centren a esclarir si una errada tècnica en els sistemes de seguretat o una ordre humana des del centre de control van provocar la tragèdia.