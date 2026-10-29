Alzira celebra la seua processó multitudinària de Sant Judes Tadeu

El barri de Sant Judes Tadeu d’Alzira va celebrar este 28 d’octubre el dia gran de les seues festes patronals amb la tradicional processó en honor al sant, un dels actes centrals d’una programació que combina la tradició religiosa i la convivència veïnal.
En esta processó, no podien faltar el clavari i clavariesa de les festes. En este any, els dos han gaudit d’unes festes molt emotives, més encara per la companyia.
Una tradició que els ve de família i antigues generacions que els ha passat la devoció a Sant Judes Tadeu.
Com no podia ser d’altra manera, l’acte comptava amb la participació de les Falleres Majors d’Alzira, qui acudien a l’acte amb la il·lusió de participar en un dels primers events com a representants de les falles.
La processó a Sant Judes Tadeu és una de les multitudinàries del municipi d’Alzira.
Tal és la devoció que els veïns senten cap a Sant Judes, que ningú es planteja no vindre.
A més de ser un dels actes més multitudinaris, és també el qui dona l’acomiadament a un programa de festes ple d’actes.
Amb esta celebració, el barri ret homenatge a Sant Judes Tadeu i manté viva una tradició vinculada a la identitat i la història dels seus veïns.