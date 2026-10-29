Alzira guarda un minut de silenci en memòria de les víctimes de la DANA i del accident ferroviari

Alzira homenatja les víctimes de la DANA i de l’accident ferroviari amb un minut de silenci
Alzira expressa el seu condol per les víctimes de les dues tragèdies amb un acte de record i solidaritat
L’Ajuntament d’Alzira ha acollit hui un sentit minut de silenci a les portes de la casa de la vila per a homenatjar les víctimes de la DANA i expressar el condol i la solidaritat de tota la ciutat amb les famílies afectades.
Aquest acte de record, carregat d’emoció i respecte, ha tingut una doble dimensió en sumar-se també un minut de silenci dedicat a les víctimes i afectats pel greu accident ferroviari ocorregut ahir
Membres de la corporació municipal, treballadors del consistori i veïns de la localitat s’han congrega’t en la plaça per a compartir aquest moment de dol conjunt, mostrant el suport unitari del poble d’Alzira davant d’aquestes dues tragèdies que han commogut profundament la societat.