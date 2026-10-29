Educació convoca 2.052 places en les oposicions docents de Secundària

La nova convocatòria incorpora 445 places més que en 2025 i inclou especialitats de música, arts escèniques i disseny.
El procés serà íntegrament electrònic i s’ampliaran els terminis per a presentar al·legacions, amb l’objectiu de simplificar la tramitació i facilitar la participació de les persones aspirants.
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha presentat en la mesa sectorial la nova convocatòria d’oposicions docents de Secundària, que preveu un total de 2.052 places, davant de les 1.607 convocades en 2025. Això suposa un increment de 445 places respecte de l’any anterior.
Del total de places oferides, 1.855 corresponen al cos de Professors d’Ensenyament Secundari. A més, la convocatòria incorpora especialitats que no estaven presents en el procés anterior, com ara Professors de Música i Arts Escèniques, amb 21 places, i Professors d’Arts Plàstiques i Disseny, amb 49 places.
També s’inclouen places per a especialitats vinculades al cos de Professors Especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional i a ensenyaments artístics. En concret, s’oferten 95 places distribuïdes en nou especialitats.
Més facilitats en la tramitació
Entre les principals novetats de la convocatòria destaca l’ampliació dels terminis per a presentar al·legacions, una mesura que busca oferir més temps i garanties a les persones opositores per a exercir els seus drets durant el procediment selectiu.
A més, s’elimina l’obligació de consultar i atendre les publicacions en els taulers físics situats a les seus dels tribunals. D’esta manera, tota la tramitació es farà per mitjans electrònics, fet que permetrà facilitar l’accés a la informació, evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps i els costos per a les persones aspirants.
La proposta, presentada en la mesa sectorial, s’emmarca en les actuacions de planificació de les necessitats de personal docent i de millora de l’organització dels processos selectius en l’àmbit educatiu de la Comunitat Valenciana.