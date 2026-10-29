El caqui valencià reafirma el seu paper com a motor agrari 

El caqui s’ha consolidat com un dels pilars fonamentals de l’agronomia valenciana, transformant el paisatge agrícola i dinamitzant l’economia rural de la Comunitat Valenciana durant les últimes dècades.
Cultivat principalment a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, este fruit ha passat de ser una producció residual a esdevenir un motor financer i d’exportació imprescindible per a milers de famílies i cooperatrives agràries.
El suport de les institucions públiques, encapçalades per la Generalitat Valenciana, resulta clau per a garantir la competitivitat, la sostenibilitat i la promoció internacional del sector.
Aquest suport institucional es manté ferm davant dels reptes climàtics, el control de plagues i la cerca de nous mercats globals.
Un dels fites més destacades en aquesta col·laboració ha sigut l’acte de presentació oficial de la nova campanya del caqui amb Denominació d’Origen Protegida (DOP) Kaki Ribera del Xúquer, un trobada on representants del Consell i del sector agrari han reforçat el compromís conjunt per a protegir la qualitat única i el segell distintiu de la varietat Persimon®.
Gràcies a este esforç coordinat entre agricultors, consells reguladors i l’administració autonòmica, el caqui valencià continua posicionant-se com un referent d’excel·lència en els mercats europeus i internacionals.