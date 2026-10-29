El nombre de víctimes mortals de l’accident ferroviari d’Urda s’eleva a 69

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha confirmat la nova xifra després de la reunió del Cecopi.
Dels 110 ferits que han sigut ingressats a hospitals de la comunitat, 60 ja han rebut l’alta mèdica.
El nombre de víctimes mortals de l’accident ferroviari d’Urda (Toledo) s’ha elevat a 69 persones, segons ha anunciat este dijous el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page.
La confirmació s’ha produït després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi), en la qual García-Page ha estat acompanyat pel president del Govern, Pedro Sánchez.
Pel que fa a les persones ferides, 60 dels 110 ingressats en hospitals de Castella-la Manxa ja han rebut l’alta mèdica, segons les dades facilitades.
Les autoritats continuen coordinant les actuacions relacionades amb l’accident i l’atenció a les persones afectades.