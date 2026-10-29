Torrent es convertix en la capital del pastís de formatge amb la Cheesecake Cup

Torrent es convertix estos dies en el paradís dels amants dels dolços amb la Cheesecake Cup, la fira dedicada als pastissos de formatge que es va inaugurar este dijous a la plaça de la Unió Musical.
La cita reunix algunes de les millors propostes d’este postre d’Espanya, amb diferents elaboracions i sabors per a tots els gustos.
Una cita gastronòmica que busca atraure tant els més llaminers com els curiosos que vulguen descobrir noves versions d’este postre, que s’ha convertit en un dels més populars dels últims anys
La Cheesecake Cup es podrà visitar fins al diumenge 1 de novembre a la plaça de la Unió Musical de Torrent. Una proposta per a disfrutar de la gastronomia dolça sense eixir de la ciutat i descobrir alguns dels pastissos de formatge més destacats del panorama nacional