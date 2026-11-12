Alzira substituïx la tanca del recinte del Mercat de proveïments, danyada per la DANA

L’actuació, adjudicada a EULEN, S.A. per 87.218,47 euros, inclou la renovació de 563,80 metres de tanca i de les cinc portes lliscants del perímetre.
Els treballs van començar el 14 d’octubre i tenen prevista la finalització durant el mes de desembre de 2026, amb una subvenció de 100.000 euros de la Diputació de València.
L’Ajuntament d’Alzira ha adjudicat a l’empresa EULEN, S.A. les obres per a substituir la tanca perimetral de la parcel·la del Mercat de proveïments, que va quedar danyada per la DANA del 29 d’octubre de 2024. El contracte té un import d’adjudicació de 87.218,47 euros, IVA inclòs.
Els treballs, iniciats el 14 d’octubre, tenen prevista la finalització el desembre de 2026. L’actuació preveu demolir i substituir 563,80 metres lineals de tanca i les cinc portes lliscants del recinte.
La tanca actual, de doble torsió i deteriorada pels efectes de la DANA, se substituirà per una de malla electrosoldada, de dos metres d’alçària i amb plecs de reforç.
L’actuació compta amb una subvenció de 100.000 euros de la Diputació de València, destinada a entitats locals per a la recuperació d’equipaments urbans afectats per la DANA de 2024. El pressupost d’execució material indicat per al projecte és de 99.934,69 euros, IVA inclòs.
El projecte està vinculat a les àrees municipals d’Emergència Climàtica, Resiliència i Projectes Estratègics, i d’Obres i Infraestructures.