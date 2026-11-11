Vora un miler de persones se sumen a Alzira a la vaga general de l’11N

La mobilització, convocada pels sindicats CCOO, UGT i CGT, ha reclamat solucions a la crisi de l’habitatge i salaris dignes davant de l’augment del cost de la vida.
La protesta ha reunit treballadors, pensionistes, moviments veïnals, associacions juvenils i estudiantils en una jornada que s’ha desenvolupat sense incidents remarcables.
Alzira ha viscut hui una jornada de vaga general i mobilitzacions als carrers, amb la participació de vora un miler de persones per a exigir solucions urgents a la crisi d’accés a l’habitatge i a la pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora.
La convocatòria, organitzada conjuntament pels sindicats CCOO, UGT i CGT, ha tingut un ampli seguiment a la comarca de la Ribera Alta.
Sota els lemes principals de garantir el dret efectiu a una vivenda assequible i reclamar salaris dignes ajustats a l’augment del cost de la vida, la protesta ha aconseguit sumar diferents sectors socials.
A la manifestació central d’aquest matí no sols s’han vist treballadors i treballadores de diversos àmbits, sinó que també s’hi han unit col·lectius de pensionistes, moviments veïnals i associacions de joves i estudiants, en una demostració d’unitat social.
Des dels sindicats convocants han destacat la necessitat d’actuar amb urgència davant de l’escalada dels preus dels lloguers i de les hipoteques, així com de la precarietat laboral que afecta especialment el sector jove i els col·lectius més vulnerables.
Per la seua banda, els representants dels pensionistes han remarcat que la lluita per l’habitatge i la dignitat econòmica interpel·la totes les generacions.
La jornada s’ha desenvolupat sense incidents remarcables, en una nova mostra de les reivindicacions socials presents a la localitat.