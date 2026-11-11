UGT-PV i CCOO-PV xifren en un 60 % el seguiment de la vaga general

Els secretaris generals dels dos sindicats, Tino Calero i Ana García, han oferit una primera estimació a mitjan jornada a la Comunitat Valenciana.
Les organitzacions sindicals qualifiquen el seguiment de «desigual», amb diferències entre sectors segons la implantació sindical, els salaris i l’edat de les plantilles.
La vaga general d’este dimecres registra, segons les estimacions de UGT-PV i CCOO-PV, un seguiment al voltant del 60 % a la Comunitat Valenciana.
Així ho han comunicat els secretaris generals de les dos organitzacions, Tino Calero i Ana García, amb les dades recollides a mitjan jornada.