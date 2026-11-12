AVA-ASAJA denuncia a Sueca la ruïna dels arrossers i augmenta la pressió sobre els partits polítics

L’organització alerta de l’acumulació d’estocs, la caiguda dels preus en origen i les pèrdues de fins al 35 % en els arrossars per les plagues i malalties.
AVA-ASAJA reclama mesures urgents abans de l’inici de la pròxima campanya i adverteix que convocarà mobilitzacions si no hi ha una resposta política.
La crispació del sector arrosser continua augmentant. L’assemblea general extraordinària de la delegació local de Sueca de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), en què els assistents representaven més del 70 % de la producció d’arròs del municipi, ha abordat la «situació límit» que travessen els arrossers i ha reclamat mesures urgents per a salvar el cultiu i el parc natural de l’Albufera.
L’organització ha advertit que, si els partits polítics no actuen ràpidament, abans que els agricultors hagen d’afrontar les primeres despeses de la pròxima campanya, convocarà una gran assemblea sectorial de l’arròs amb totes les delegacions per a impulsar «actuacions de pressió més contundents a tots els nivells», entre les quals es contemplen mobilitzacions.
La trobada ha alertat de l’increment rècord de les importacions d’arròs procedents de països tercers, principalment del sud-est asiàtic i del Mercosur. Segons l’organització, gràcies al tractat comercial signat en 2026, el Mercosur ha enviat a la Unió Europea en només dos mesos el volum que tenia previst exportar durant tot un any.
La saturació dels mercats està provocant una acumulació elevada d’estocs d’arròs sense eixida comercial. Fins i tot, algunes cooperatives temen no poder vendre la collita emmagatzemada abans de l’arribada de la pròxima sega.
A més de la collita d’enguany, encara queden 270.000 tones d’arròs emmagatzemades de la campanya anterior, que inclouen importacions anteriors a 2026. El sector calcula que, sense comptar les futures importacions, l’excedent arribarà a les 320.000 tones al final de la campanya 2026/27, malgrat que el consum anual d’Espanya se situa al voltant de les 550.000 tones.
La situació també es reflectix en els preus. Actualment, els arrossers cobren 0,31 euros per quilo en origen, davant dels 0,70 euros de fa quatre anys. Una quantitat que queda per davall dels creixents costos de producció i de les ajudes de la Política Agrícola Comuna (PAC). Les perspectives per a l’any que ve, segons el sector, encara són pitjors.
A més, els arrossers d’AVA-ASAJA han denunciat una caiguda alarmant de la productivitat per la falta de solucions eficaces contra la piriculariosi i el cucat, que enguany han provocat pèrdues de fins al 35 % en els arrossars. Les minves derivades dels problemes fitosanitaris s’estimen en 150 euros per fanecada, una quantitat que resulta inassumible per a moltes explotacions, tant grans com menudes. Per això, alguns agricultors ja han decidit no cultivar en 2027.
Demandes immediates
El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha afirmat durant l’assemblea que ha sol·licitat una reunió urgent amb el president de la Generalitat i els consellers d’Agricultura i Medi Ambient per a buscar solucions immediates que permeten revertir esta situació.
També reclama la col·laboració del Govern central davant «la inoperància del Ministeri d’Agricultura i la intransigència del Ministeri per a la Transició Ecològica», tant en qüestions fitosanitàries com en les ajudes directes.
El dirigent agrari ha advertit que, si la reunió no es produïx ràpidament i els partits polítics no actuen a València, Madrid i Brussel·les, l’organització augmentarà la pressió i no descarta convocar mobilitzacions. «No podem aguantar més pèrdues mentre els vampirs del sector arrosser i la política arruïnen l’arròs i l’Albufera», ha assenyalat.
Entre les mesures reclamades, AVA-ASAJA demana ajudes excepcionals de la Generalitat cofinançades pel Govern central i la Unió Europea, així com l’activació urgent de la clàusula de salvaguarda davant les importacions de països tercers, tal com es va aplicar en 2019. També proposa immobilitzar part de l’arròs per a destinar-lo a usos no alimentaris, amb l’objectiu d’estabilitzar el mercat i recuperar els preus en origen.
L’associació es mostra favorable als acords comercials, però considera que han de servir per a complementar la producció europea i no per a substituir-la, com assegura que està passant amb l’arròs. A més, reclama que els tractats incorporen reciprocitat fitosanitària, fiscal, laboral i mediambiental, de manera que l’arròs importat complisca les mateixes normes exigides als productors europeus.
Això inclou no sols la prohibició de plaguicides que no estan autoritzats a la Unió Europea, sinó també les mateixes exigències burocràtiques, ambientals, els quaderns d’explotació, les inspeccions d’equips, la Seguretat Social i la prevenció de riscos laborals.
AVA-ASAJA també recorda les limitacions que tenen els arrossers valencians pel fet de treballar dins d’un parc natural, on no poden optar per altres cultius. Segons l’organització, l’única alternativa que els queda és l’abandonament de les terres, amb les greus conseqüències que això podria tindre per a la conservació del parc natural i de l’Albufera.
Altres reivindicacions plantejades durant la trobada són la incorporació de més personal investigador a l’IVIA especialitzat en el cultiu de l’arròs, l’agilització de l’ús de les noves tècniques genòmiques, com CRISPR, per a obtindre varietats resistents a les males herbes i les malalties, i l’impuls d’un pla de reestructuració parcel·lària i de cultiu en comú per a millorar la competitivitat i l’eficiència.
Les protestes dels arrossers de Sueca se sumen a les expressades esta mateixa setmana a Silla i Alfafar, on nombrosos agricultors també amenacen de deixar de sembrar en la pròxima campanya. Una situació que podria tindre greus repercussions en la conservació mediambiental del parc natural de l’Albufera.