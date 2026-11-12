«Corpus Animae» fusiona moda i cos al Museu de la Festa d’Algemesí

El Museu Valencià de la Festa d’Algemesí acull «Corpus Animae», una mostra que explora la connexió entre la moda i el cos humà.
L’exposició proposa una mirada artística i original en què la pell, l’esquelet i el cor es transformen en elements d’expressió i bellesa.
El Museu Valencià de la Festa d’Algemesí acull l’exposició «Corpus Animae», una proposta que convida a descobrir i reflexionar sobre la relació entre la moda i el cos humà.
A través d’esta mostra, el visitant pot endinsar-se en un univers completament diferent al que estem acostumats. La pell convertida en elegància, l’esquelet, en el mestratge, i el cor, en l’art.