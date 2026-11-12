LA UNIÓ celebra 50 anys d’història amb un acte commemoratiu a Paterna

Més de 500 persones s’han reunit per a recordar cinc dècades de defensa dels interessos dels llauradors i ramaders valencians.
La commemoració ha inclòs testimonis dels fundadors, reconeixements, la participació de les noves generacions i l’estrena de la cançó «Baix el sol valencià».
La Unió Llauradora i Ramadera ha celebrat este 12 de novembre el seu 50 aniversari amb un acte commemoratiu als Cinemes Kinépolis de Paterna. La trobada ha reunit més de 500 persones, entre persones associades, representants del sector agrari i de la societat, institucions i mitjans de comunicació, per a recordar cinc dècades de defensa del camp valencià i mirar cap als reptes de futur.
La celebració s’ha fet coincidint amb la data de la constitució oficial de l’organització, el 12 de novembre de 1976, a Bonrepòs i Mirambell, i ha estat marcada pel lema «50 anys fent front als gegants». L’humorista Xavi Castillo ha sigut el mestre de cerimònies i ha aportat la seua particular visió dels problemes que afecten el sector, amb referències a la burocràcia, les normatives, les inspeccions i les dificultats quotidianes de l’activitat agrària.
Un dels moments centrals ha sigut la trobada amb tres persones que van participar en els orígens de l’organització: José Manuel Espinosa, Joan Ramón Peris i Claudio Ortiz. A través dels seus records i experiències, han explicat com va nàixer LA UNIÓ, quines van ser les primeres reivindicacions i què els va portar a organitzar-se per a defensar col·lectivament els interessos del camp valencià.
L’acte també ha posat el focus en els cinc grans obstacles que, segons l’organització, amenacen la continuïtat de l’activitat agrària: els baixos preus en origen, el poder de la gran distribució, l’excés de burocràcia, les importacions deslleials i la indiferència social davant les dificultats del sector. Cinc figures simbòliques, conegudes com els «gegants», han representat estos problemes a través de peces audiovisuals i de les intervencions de Xavi Castillo.
Les noves generacions miren cap al futur
La mirada cap al futur ha tingut un espai destacat amb la participació de tres joves integrants de l’actual Comissió Executiva de LA UNIÓ: Nando Durà, de la Ribera Baixa; Dani Carbonell, de la Ribera Alta, i Rebeca Sales, del Maestrat. Els tres han compartit les seues experiències professionals, els obstacles que afronten en les seues explotacions i els motius que els animen a continuar vinculats a l’agricultura i la ramaderia i a assumir responsabilitats dins de l’organització.
La commemoració ha inclòs també un reconeixement col·lectiu a sis àmbits fonamentals en la trajectòria de LA UNIÓ: les persones fundadores, els responsables de la direcció, la militància i l’afiliació, l’equip tècnic, el suport social i acadèmic i les noves generacions.
Entre les persones homenatjades figuren Ricardo Català, fundador de LA UNIÓ a la Vall d’Albaida; Joan Ramón Peris, Claudio Ortiz, Ximo Bosch, Toni Lozano, Pepe Botella i Ramón Mampel, en representació de la trajectòria organitzativa; la família de Paco López-García, del Camp de Túria, per la continuïtat de la militància entre generacions; Susana Romeu, en representació de l’equip de treball; José María García Álvarez-Coque, pel suport social i acadèmic, i David Esteban, com a representant de les noves generacions. Els reconeixements han sigut entregats per l’actual secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris.
Música, humor i compromisos per al futur
La música també ha tingut un paper especial amb l’estrena de «Baix el sol valencià», una cançó creada expressament per al 50 aniversari de l’organització pel grup Arre AK i la cantant Noelia Llorens, coneguda artísticament com Titana. Després de mostrar un audiovisual sobre el procés de creació del tema, el públic n’ha pogut escoltar la primera interpretació en directe.
El programa ha comptat, a més, amb un bloc institucional titulat «El futur també necessita compromisos», en el qual han intervingut Vicente Tejedo, secretari autonòmic de la Conselleria d’Agricultura; Roger Llanes, delegat del Govern, i Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.
La trobada ha conclòs amb una proposta participativa en què les persones assistents han obert uns sobres situats als seus seients i han alçat targetes amb missatges sobre la força col·lectiva, l’organització i la defensa del camp. La imatge conjunta ha acompanyat el missatge final de la celebració: «Els gegants continuaran existint. Però mentre estiguem junts, cap gegant serà més gran que nosaltres. 50 anys fent front als gegants».
L’acte ha comptat amb el patrocini de Cajamar, Caixa Popular, Agropelayo, PIB Ibèria Grup i Coarval.