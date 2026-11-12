Massalavés acosta l’ocupació i la inclusió laboral a la comarca amb la fira E-Talent

L’Edifici Polivalent de Massalavés s’ha convertit hui, entre les 9.30 i les 14.00 hores, en l’epicentre laboral de la comarca amb la celebració d’una nova edició de la fira d’ocupació E-Talent.
La jornada, impulsada pel Consorci de la Ribera a través del programa PATER – La Ribera Impulsa i organitzada juntament amb l’Ajuntament de Massalavés, ha reunit més vora 150 ofertes de treball reals i entrevistes presencials en un sol matí.
La trobada ofereix un ampli ventall de vacants que abasten sectors clau del teixit productiu de la zona —com la indústria alimentària, la logística, el metall, l’atenció sociosanitària, el transport i l’hostaleria— amb llocs que van des d’operaris de producció, carretoners, encaixadors o personal de neteja fins a perfils tècnics, electromecànics i administratius.
Més enllà de la diversitat de perfils disponibles per a qualsevol persona en recerca activa o millora d’ocupació, aquestes fires tenen un paper decisiu per als col·lectius més vulnerables i per als veïns de municipis rurals amb menor densitat empresarial.
En traslladar els processos de selecció directament a l’entorn local, s’eliminen barreres de mobilitat i es trenca el filtre fred dels portals digitals, permetent que els candidats presenten la seua candidatura cara a cara i sense intermediaris davant els responsables de recursos humans.
En aquesta edició a Massalavés, el compromís amb la igualtat d’oportunitats ha cobrat un protagonisme especial gràcies a la participació d’entitats com Inserta Empleo i diverses agències especials d’ocupació.
n model de cohesió territorial que no sols ajuda les empreses de la comarca a cobrir les seues vacants amb talent de proximitat, sinó que garanteix que ningú quede arrere en l’accés a un treball digne.