El conseller d’Agricultura alerta que el tancament del canal podria provocar un impacte econòmic de 80 milions d’euros al camp alacantí i afectar 1.750 llocs de treball.
La Generalitat demana un calendari definitiu de reparació i garanties sobre els volums d’aigua que arribaran als regants després de més de dos mesos d’interrupcions.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamat al Govern d’Espanya que garantisca la plena operativitat del transvasament Tajo-Segura després de l’anunci del Ministeri per a la Transició Ecològica de la represa parcial de la circulació d’aigua, després de més de dos mesos d’interrupcions i reparacions.
Barrachina ha advertit que la reobertura anunciada continua sent provisional i limitada, i ha reclamat garanties sobre els volums d’aigua que necessiten els agricultors. Segons ha assenyalat, el mateix Ministeri reconeix que l’aigua començarà a circular amb un cabal de 8 metres cúbics per segon i que els futurs enviaments estaran condicionats per l’estat de la infraestructura i l’avanç de les reparacions.
El conseller ha criticat la falta de certeses sobre la recuperació de la normalitat i ha advertit que els agricultors no poden planificar les collites sense saber si la infraestructura continuarà funcionant o tornarà a patir interrupcions.
A més, ha xifrat en 80 milions d’euros l’impacte econòmic negatiu que suposaria el tancament del canal per al camp alacantí, així com l’afectació a 1.750 llocs de treball.
En este sentit, Barrachina ha exigit al Ministeri que concrete els terminis de finalització de les obres, les condicions per a recuperar la capacitat del canal i el calendari d’enviament dels volums d’aigua autoritzats i pendents.
Així mateix, ha reclamat a l’executiu central que adopte les mesures necessàries per a evitar noves interrupcions en una infraestructura que considera estratègica per al proveïment i el regadiu.
El conseller ha insistit que la seguretat hídrica és fonamental per a mantindre l’activitat agrària, l’ocupació i el futur de milers de famílies, i ha demanat inversions i compromisos que garantisquen el subministrament d’aigua als regants.