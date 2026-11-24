La temporada se celebrarà del 6 de desembre al 28 de febrer a l’Auditori Municipal, amb un total de 12 actuacions.
Les dues societats musicals de la ciutat oferiran concerts de bandes simfòniques, orquestres i formacions juvenils, a més d’una proposta de jazz.
Cullera tornarà a convertir la música en protagonista de l’hivern amb una nova edició del Cicle de Concerts d’Hivern, una programació organitzada per l’Ajuntament amb la participació de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília i la Societat Ateneu Musical.
La temporada 2026-2027 començarà el 6 de desembre i s’allargarà fins al 28 de febrer, amb un total de 12 concerts a l’Auditori Municipal. La iniciativa reunirà músics de diferents generacions, des d’intèrprets veterans fins a joves que comencen a obrir-se camí damunt dels escenaris, i mostrarà la qualitat i la diversitat de les formacions musicals de la ciutat.
La Societat Musical Instructiva Santa Cecília serà l’encarregada d’obrir el cicle el 6 de desembre amb la Banda Simfònica. La seua programació continuarà el 20 de desembre, amb l’Orquestra Simfònica; el 10 de gener, amb la Banda Simfònica; el 24 de gener, amb la Banda Juvenil; el 7 de febrer, amb l’Orquestra Simfònica, i el 21 de febrer, amb una nova actuació de la Banda Simfònica.
Per la seua banda, la Societat Ateneu Musical iniciarà la seua participació el 13 de desembre amb l’Orquestra Simfònica. El calendari continuarà el 26 de desembre, amb la Banda Simfònica; el 17 i el 31 de gener, amb la Banda Jove; i el 14 de febrer, amb la Pirri Jazz Band.
L’Ateneu Musical serà també l’encarregat de tancar la temporada el 28 de febrer amb la Banda Simfònica.
Amb esta proposta, Cullera reforça la seua tradició musical i oferix una nova oportunitat per a gaudir del talent local, donar visibilitat a les diferents formacions i acostar la música a tots els públics durant els mesos d’hivern.